Star Wars: Episodio IX viene posticipato al botteghino

Con l'annuncio dinuovamente in cabina di regia (e in sceneggiatura) di, la Lucasfilm ha confermato un posticipo nella release della pellicola.

Previsto inizialmente a maggio 2019, dopo le ultime notizie che hanno visto l'abbandono di Colin Trevorrow da regista della pellicola e il successivo ri-ingaggio di Abrams, il film ha dovuto subire uno slittamento di addirittura sette mesi. La Lucasfilm ha confermato che la pellicola arriverà nei cinema USA il 20 dicembre 2019.

In questo slot l'Episodio IX dovrà affrontare Wonder Woman 2, diretto nuovamente da Patty Jenkins e con Gal Gadot; la Warner aveva annunciato che il sequel del cinecomic DC sarebbe uscito, infatti, il 13 dicembre. Ora c'è da chiedersi se la Warner deciderà o meno di anticipare o posticipare il film per non affrontare Episodio IX.