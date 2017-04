Star Wars: Episodio IX, le riprese potrebbero iniziare il prossimo Luglio

A Febbraio, il sitoaveva riportato un annuncio per un casting relativo ache sembrava confermare in apparenza l'inizio dei lavori per il prossimo, e oggi ecco arrivare un'ulteriore possibile prova.

A lanciare la notizia ci ha pensato questa volta My Entertainment World, pubblicando una nota di casting sempre relativa a un inizio lavori previsto per luglio. Rimane ovviamente non confermato, dato che i programmi di produzione sono così articolati da potere essere cambiati in qualsiasi momento, ma il sito afferma anche che l'idea della LucasFilm sarebbe quella di subentrare ad Han Solo: A Star Wars Story con Episodio IX non appena si saranno concluse le riprese, così da tagliare i costi di produzione e iniziare quanto prima.



Diretto da Colin Trevorrow, Star Wars: Episodio IX non ha ancora una data d'uscita e un cast ufficiale confermato, anche se torneranno quasi certamente Daisy Ridley, John Boyega, Poe Dameron e Adam Driver nei panni dei nuovi personaggi della saga.