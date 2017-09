Star Wars - Episodio IX: Rian Johnson sembra togliersi dalla corsa per la regia

In seguito all'abbandono di Colin Trevorrow alla regia di, a causa di alcune divergenze sullo script del film, si sono rincorse diverse voci sul possibile sostituto alla guida del nono capitolo della saga di George Lucas. Tra i nomi più gettonati quello di, regista del prossimo capitolo che vedremo al cinema.

Johnson, che in passato aveva aperto alla possibilità di dirigere un ulteriore episodio, ora sembra decisamente meno possibilista, escludendo di poter essere lui il successore di Trevorrow:"Non è mai stato in programma che io dirigessi Episodio IX, quindi non so cosa succederà adesso. Io sinora sono rimasto totalmente focalizzato su Episodio VIII, vivendo quest'esperienza. Ora sto solo pensando a far uscire il film e a vedere la reazione del pubblico. Quindi no, non penso proprio. Chiunque lo faccia sarò davvero entusiasta di essere un membro del pubblico e di sedermi a vedere quello che il prossimo regista avrà da mostrare della storia e in che direzione si andrà."

Inoltre Johnson ha svelato che Joseph Gordon-Levitt, col quale ha lavorato in Brick - Dose mortale e Looper, presterà la propria voce ad un alieno nel film. Johnson l'ha definita "una cosa molto breve ma divertente", affermando che se i fan ascolteranno molto attentamente lo riconosceranno nel finale.

Star Wars - Gli Ultimi Jedi comprende nel cast Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Andy Serkis, Benicio del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran.