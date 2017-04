Star Wars: Episodio IX, Rian Johnson non parteciperà alla stesura dello script

Non era certo finora, ma adesso abbiamo la conferma che il regista) scriveranno a quattro mani la sceneggiatura di, senza quindi il vociferato aiuto di

In passato era stato infatti annunciato che il regista di Star Wars: Gli ultimi Jedi avrebbe ideato uno script da passare poi a Trevorrow e Connolly per proseguire la storia nel terzo capitolo della nuova trilogia, ma a quanto pare quell'idea è stata completamente abbandonata o addirittura non è mai esistita.



A confermare il tutto è stato lo stesso Johnson via Twitter, che rispondendo a un suo follower ha spiegato: «Le informazioni su di un mio coinvolgimento sono vecchie e non ho scritto nulla di Episodio IX». Caso chiuso, insomma.

Vi ricordiamo che Star Wars: Episodio IX arriverà nelle sale il 24 maggio 2019, mentre Star Wars: Gli ultimi Jedi il 13 dicembre 2017.