Star Wars - Episodio IX: Rian Johnson frontrunner per la regia?

arriverà nei cinema di tutto il mondo soltanto a Natale, ma la Lucasfilm sta già preparando il nono episodio. Nono episodio della saga che, ora, è orfano di un regista

Ieri sera, infatti, la Lucasfilm ha annunciato che Colin Trevorrow non dirigerà più Star Wars: Episodio IX, attualmente in fase di pre-produzione, specificando che è stata una decisione presa "di comune accordo". Ovviamente, visto la produzione imminente ed una data di uscita fissata a maggio 2019, lo studio dovrà trovare un rimpiazzo appena possibile. Ma chi?

Secondo Deadline, Rian Johnson, regista de Gli Ultimi Jedi e già impegnato dietro le quinte per Episodio IX, sarebbe il frontrunner per la regia e, sebbene non ci sia ancora un contratto, "l'intenzione dello studio è quella". I piani originali della Lucasfilm, a quanto pare, prevedevano Johnson alla regia di due capitoli della saga.

Johnson potrebbe accettare l'offerta molto facilmente. In tempi meno sospetti - a luglio - aveva dichiarato su Twitter: "farei un altro film di Star Wars in un batter d'occhio.". Chissà...