Star Wars - Episodio IX: un nuovo sceneggiatore a bordo del progetto

arriverà nei cinema soltanto a Natale, e mentre la Lucasfilm si sta occupando dello spin-off dedicato ad, continuano anche i lavori riguardanti l'atteso Episodio IX della saga.

Il The Hollywood Reporter svela che Lucasfilm ha ingaggiato un nuovo sceneggiatore per scrivere una nuova stesura di Star Wars - Episodio IX. Secondo il sito sarà Jack Thorne, autore del prossimo "Wonder", ad occuparsi di questa riscrittura per lo studio.

La precedente stesura del copione è firmata da Derek Connolly e da Colin Trevorrow; quest'ultimo si occuperà anche della regia del film.

Trevorrow ha già affermato che la pellicola, la prima senza la compianta Carrie Fisher, renderà giustizia al personaggio di Leia e, soprattutto, fornirà un finale soddisfacente a questa nuova trilogia cinematografica.

Il film, le cui riprese partiranno a gennaio 2018, uscirà nelle sale il 24 maggio 2019.