Star Wars - Episodio IX: John Boyega è felice del ritorno di J.J. Abrams

John Boyega, interprete dello stormtrooper redento Finn, è contentissimo di tornare a lavorare con J.J. Abrams al prossimo film della saga di Star Wars: Episodio IX, dopo l'abbandono di Colin Trevorrow. E' evidente, leggendo le sue parole, che i due hanno lavorato molto bene insieme al primo film della nuova trilogia, e dunque si respira entusiasmo nell'aria:

"Sì, sono davvero felice ed entusiasta. Gli ho mandato un'email e gli ho chiesto se la vera ragione del suo ritorno riguardasse il fatto che gli mancavo. E credo che sia per questo - è l'unica ragione plausibile per il ritorno, e lo apprezzo davvero tanto".

Attore e regista si incontrarono per la prima volta nel 2012, quando Abrams era a lavoro con Tom Cruise. J.J. rimase molto colpito dal lavoro di Boyega in Attack the Block e, in quell'occasione gli disse che, se si fosse creata l'occasione, avrebbe avuto piacere di lavorare con lui, cosa che è poi accaduta in Star Wars: Il Risveglio della Forza.

L'uscita prevista di Star Wars: Episodio IX è il 20 dicembre 2019.