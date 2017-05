Star Wars: Episodio IX, John Boyega conferma la sua presenza

In attesa di vedere a dicembre l'ottavo episodio della saga di Star Wars,, si parla già da tempo del nono episodio, previsto in uscita a maggio 2019 per la regia di, che succederà a, al timone di. La notizia delle scorse ore è la conferma dianche per

Nella stesura dello script di Episodio IX era inizialmente previsto anche Rian Johnson, che invece si occuperà solo dell'ottavo capitolo, in sala tra pochi mesi.

Poche ore prima dello Star Wars Day e durante la celebrazione di uno Star Wars Celebration, John Boyega ha rivelato la sua presenza anche nel prossimo film, nei panni dello stormtrooper traditore, Finn.

Dopo aver conosciuto la fama mondiale grazie a Star Wars, l'attore inglese ha recitato anche nelle pellicole The Circle di James Ponsoldt, al fianco di Tom Hanks e Emma Watson, e nel nuovo film di Kathryn Bigelow, prossimo all'uscita, col titolo Detroit.