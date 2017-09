Star Wars: Episodio IX, J.J. Abrams scriverà e dirigerà il film

Dopo la decisione didi non tornare come regista in, da Deadline e Variety arriva la conferma cherientrerà nel franchise dalla porta principale, sostituendo così

Alcune fonti della testata giornalistica americana, successivamente confermate da un post di StarWars.com, hanno riportato che la Lucasfilm ha ufficializzato alla regia del nono episodio della saga colui che ne ha consacrato il ritorno con il successo mondiale di Star Wars: Il Risveglio della Forza. Di sicuro una mossa che, farà riguadagnare punti in termini di immagine alla Lucasfilm, danneggiata ai recenti licenziamenti di Trevorrow e in precedenza di Phil Lord e Chris Miller (nonché di Josh Trank per uno spin-off mai realizzato).

Ricordiamo che il settimo episodio della saga, da oggi disponibile anche su Netflix, ha incassato la bellezza di oltre 2 miliardi di dollari nel mondo. Star Wars: Gli Ultimi Jedi, scritto e diretto da Johnson, arriverà nelle sale il 15 dicembre 2017, mentre per lo spin-off su Han Solo – alla cui regia c’è ora Ron Howard – bisognerà attendere il maggio 2018. Star Wars: Episodio IX ha ancora la data d’uscita fissata al maggio 2019: vedremo se la programmazione non subirà modifiche.