Star Wars - Episodio IX, Hamill conferma: Leia aveva un ruolo importante

Mancano ancora due anni all'arrivo di. D'altronde,, capitolo numero otto della saga della Lucasfilm, arriverà soltanto questo Natale. Eppure la curiosità intorno al progetto di J.J.Abrams è altissima.

Già ci era stato detto che, prima della sua scomparsa, l'attrice Carrie Fisher avrebbe avuto un ruolo più esteso in Episodio IX. Ora lo conferma anche l'interprete di Luke Skywalker, Mark Hamill: Leia Organa avrebbe avuto un ruolo principale nel nono episodio!

"Amerete Carrie ne Gli Ultimi Jedi" spiega Hamill in un'intervista "So che stanno provando e cercando un modo per chiudere la sua storia in Episodio IX che le dia il rispetto che merita, perché Han Solo aveva un ruolo importante ne Il Risveglio della Forza, Luke ha un ruolo importante ne Gli Ultimi Jedi e Leia avrebbe avuto un ruolo importante in Episodio IX".