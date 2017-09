Star Wars - Episodio IX: divergenze sullo script dietro l'abbandono di Trevorrow

La notizia improvvisa dell'abbandono dida regista del prossimoha lasciato, senza dubbio, sorpresi i fan.

E mentre si fanno i primi nomi per la regia, il The Hollywood Reporter afferma di sapere perché il regista ha abbandonato il progetto. A quanto pare, i rapporti tra Colin Trevorrow e la presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, erano diventati 'ingestibili'; a creare le divergenze creative la sceneggiatura della pellicola, firmata da Trevorrow con Derek Connolly.

La Lucasfilm non sarebbe rimasta soddisfatta del lavoro del duo, tanto da affidare la recente stesura a Jack Thorne (Wonder).

Quel che è certo è che ormai accade sempre più spesso alla Lucasfilm: dopo i problemi dietro le quinte (poi risolti, fortunatamente) con Rogue One: A Star Wars Story, più recentemente lo studio ha licenziato Phil Lord & Chris Miller (sostituiti in corsa da Ron Howard) dalla regia di Han Solo, senza poi dimenticare il licenziamento di Josh Trank da uno degli spin-off che erano in fase di sviluppo tempo fa.