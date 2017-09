Star Wars Episodio IX: Colin Trevorrow è stato licenziato per il caratteraccio!

doveva dirigere, come sappiamo, il prossimo ed ultimo capitolo di questa nuova trilogia di Star Wars , precisamente l'della saga, ma è stato licenziato. Il motivo? Pare sia una persona... "difficile"!

Secondo i report, oltre alla cattiva accoglienza riservata al suo ultimo lavoro, The Book of Henry, l'immenso ego del regista potrebbe averlo portato al licenziamento dalla pellicola Disney/Lucasfilm. L'ha rivelato un "esecutivo di Hollywood" che ha parlato in forma anonima:

"Durante il making of di Jurassic World, si è focalizzato molto e ha speso tantissime energie per far accettare a tutti i costi le sue opinioni. Ma siccome era stato assunto da Spielberg, nessuno si è azzardato a dire una parola, e nemmeno a licenziarlo. Per The Book of Henry il suo punto di vista lavorativo è stato assolutamente egoistico. E, quando le critiche l'hanno stroncato, ha iniziato immediatamente a girare la voce che Kathy l'avrebbe licenziato a breve, anche perché nessuno era contento di lavorare con lui, è una persona difficile. Troppo sicuro di sé, mettiamola così."

Vedremo come si evolverà la faccenda nelle prossime settimane.