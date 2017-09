Star Wars - Episodio IX: Chris Terrio co-sceneggiatore con J.J. Abrams

Si contano ormai da tempo i giorni per l'uscita nelle sale di, ottavo capitolo della saga creata da George Lucas, ma in queste ultime ore è statoa far parlare. Dopo il divorzio da Colin Trevorrow, ieri è arrivata ufficialmente la notizia che J.J. Abrams tornerà per dirigere il nono episodio.

Insieme a lui nella scrittura della sceneggiatura di Episodio IX ci sarà ufficialmente anche Chris Terrio, un nome molto familiare per i fan del DC Extended Universe, in quanto Terrio ha lavorato in due film del franchise, ovvero Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League, per il quale si è occupato dello script.

Alla sceneggiatura di Episodio IX inizialmente stava lavorando Colin Trevorrow, prima che emergessero problemi con LucasFilm, e anche Jack Thorne in seguito ha abbandonato il progetto.

Chris Terrio ha vinto un Oscar alla miglior sceneggiatura non originale per Argo di Ben Affleck, che lo consigliò alla DC proprio per Batman v Superman.