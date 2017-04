Star Wars: Episodio IX, Carrie Fisher non apparirà

Nonostante l'aggiornamento della settimana scorsa di, fratello della recentemente scomparsa, la Principessa/Generale Leia Organa non apparirà nel prossimo

Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm, ha definito Todd Fisher "probabilmente confuso" riguardo le sue dichiarazioni, ed ha confermato che Carrie Fisher non apparirà nel nono episodio della saga.

"Abbiamo finito tutto ciò che riguarda Star Wars: Gli Ultimi Jedi e Carrie è fenomenale in quel film" spiega "siamo felici di aver potuto completare le riprese l'estate scorsa. Sfortunatamente, Carrie è venuta a mancare mentre stavamo preparando Episodio IX. Non avevamo ancora uno script. Ci siamo dovuti riunire tutti quanti, ricominciare da capo a gennaio. Sfortunatamente, Carrie non sarà in Episodio IX".

Star Wars: Gli Ultimi Jedi, in uscita a dicembre, segnerà l'ultima apparizione di Carrie Fisher nei panni di Leia Organa.