Star Wars - Episodio IX: anche J.J. Abrams in lizza per la regia?

Chi dirigerà? Questa sembra essere la domanda più in voga del momento, vista la recente uscita di scena di Colin Trevorrow da regista della pellicola.

I primi rumor hanno indicato Rian Johnson (Star Wars - Gli Ultimi Jedi) come frontrunner per l'incarico, ma ora Borys Kit del The Hollywood Reporter aggiunge anche J. J. Abramas al mix. Abrams è il regista che ha diretto il precedente Star Wars - Il Risveglio della Forza, per intenderci. Sarà vero? E se sì, chi tra i due avrà la meglio?

Stando ad altre voci di corridoio, ci sarebbero state delle 'divergenze creative' sullo script tra Trevorrow e la Lucasfilm, lasciando intendere che sia ben poca libertà creativa dietro questa saga; una cosa successivamente smentita da Johnson in persona che ha ribadito di averne avuto.

L'Episodio IX è atteso per il maggio 2019.