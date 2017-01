Star Wars - Epidsodio VIII: rumors sui Caccia TIE che vedremo nel film

Manca poco meno di un anno all’uscita dinei cinema e ovviamente ogni aspetto del film è top secret. Ma a quanto pare dei rumors sono trapelati e questo ottavo capitolo ci riserverà due modelli didiversi da quello classico.

Il primo pare essere il bombardiere TIE, che si era visto per qualche secondo in L’Impero colpisce ancora, quando i nostri eroi avevano trovato rifugio dalla flotta di Incrociatori Stellari nascondendo il Millennium Falcon all’interno di una strana “grotta” parte di un enorme asteroide; l’Impero aveva allora mandato i propri bombardieri a tappezzare di esplosivo l’intero campo di asteroidi. Il design è simile a quello di un caccia normale, ma con due cabine, una per il pilota e una per il bombardiere (che, ora che ci penso, deve sganciare bombe in assenza di gravità… vabbe’ non importa). Aspettiamoci allora delle intense scene di bombardamento a tappeto nel nuovo episodio della serie.

Il secondo modello, invece, è il TIE Advanced, che abbiamo visto anche in Rogue One: A Star Wars Story, in quella che era la sua prima apparizione, nella cronologia della storia, e non in quella dell’uscita dei film. Il TIE Advanced, riconoscibile dalle ali piegate invece che piatte, sfrecciava nello Spazio fin dal primo Guerre Stellari, ed era il velivolo personale di Lord Fener, con il quale il Sith ha cercato di fermare la corsa di Luke nelle trincee sulla superficie della Morte Nera. È probabile allora che in questo nuovo capitolo vedremo Kylo Ren pilotare questo particolare TIE, da fan numero uno di Fener qual è.

Star Wars: Episodio VIII uscirà nelle sale nel prossimo periodo natalizio. Sarà scritto e diretto da Rian Johnson e vedrà il ritorno di tutto il cast de Il risveglio della Forza, compreso un Mark Hamill, il cui Luke avrà ora più presenza su schermo, e la rimpianta Carrie Fisher, le cui scene erano già state girate, prima della malattia.