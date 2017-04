Star Wars: ecco uno degli alieni sul set dello spinoff su Han Solo!

E' uscito un video ufficiale della Lucasfilm, preso dal dietro le quinte del film sul mascalzone più amato di tutte le galassie,. C'è un alieno con sei occhi, chi sarà?

Per promuovere la loro iniziativa di beneficienza "Force For Change". la Lucasfilm ha realizzato un nuovo video con Warwick David che offre ai fan la possibilità di fare un tour sul set del nuovo film su Han Solo. Purtroppo non possiamo rivelare molto sul segretissimo spinoff ma, quando le telecamere si spostano sui registi Phil Lord e Chris Miller, ci mostrano uno dei personaggi del film - un alieno - ed è veramente impressionante!

Tra gli altri premi della raccolta fondi "Force For Change", che sostiene le iniziative dell'UNICEF e della tarlight Children’s Foundation (che aiutano i bambini malati), c'è un giro allo Skywalker Ranch per guardare l'originale film del 1977, un giro alla premiere di Gli Ultimi Jedi, e la visita, come detto, al set del film su Han Solo dove il vincitore incontrerà il cast e la troupe e gli potrà anche essere data l'opportunità di apparire nel film, come extra.

Chissà che ruolo avrà questo misterioso alieno...