Star Wars: Donald Glover sarebbe onorato di dirigere un film della saga!

è apertissimo alla possibilità di dirigere un episodio della saga di Star Wars . L'idea lo attira moltissimo e lui sarebbe onorato di accettare, qualora gli venisse proposto.

Il giovane attore afroamericano ha recentemente fatto la storia, vincendo un Emmy per la regia di una comedy e, quando gli è stata posta la domanda se fosse o meno disponibile, in futuro - qualora gli venisse chiesto - a dirigere un film a tema "galassia lontana, lontana", lui ha detto che sarebbe fantastico!

Glover non è estraneo al mondo Star Wars; interpreterà infatti la versione giovane di Lando Calrissian nel film su Han Solo, diretto dal premio Oscar Ron Howard, insieme ad Alden Ehrenreich, che sarà invece il giovane protagonista, vestendo i panni dell'iconico personaggio reso celebre da Harrison Ford.

Parlando brevemente con ET, ecco le parole dell'attore sull'eventuale regia di Star Wars:

"Ne sarei onorato, ma è un piatto gigantesco, un piatto da buffet, per essere precisi. non so se sono pronto a tuffarmici!"

Ora, come sappiamo non è proprio un buon momento per andare in giro ad Hollywood e chiedere ai vari registi se siano o meno disponibili a prendere in mano un capitolo qualsivoglia del franchise, ma insomma, a lui la domanda l'hanno fatta e, seppure molto onorato, effettivamente il ragazzo, è troppo giovane. Voi che ne dite?