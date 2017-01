Star Wars: la Disney in trattative con gli eredi di Carrie Fisher per il futuro

La morte di, la celebre Principessa/Generale Leia Organa diha gettato nello sconforto non solo i tanti fan dell'attrice, ma anche della saga cinematografica, preoccupati per il futuro del personaggio.

In un episodio di BBC Newsnight, ora viene svelato che la Walt Disney Pictures è in trattative con gli eredi di Carrie Fisher (in primis sua figlia, Billie Lourd, ed il fratello di Carrie, Todd) per proseguire l'apparizione del personaggio di Leia nei prossimi film della saga, principalmente Episodio IX.

Il report di BBC Newsnight ha svelato che, se la Disney e gli eredi troveranno un accordo, "Carrie Fisher si unirà a Peter Cushing...", il che vuol dire che verrà realizzata in CGI come Peter Cushing in Rogue One: A Star Wars Story. Vi terremo aggiornati.