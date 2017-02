Star Wars: Episodio VIII, il titolo italiano sarà 'Gli Ultimi Jedi'!

Ed ecco che, grazie a Disney Italia, riusciamo a risolvere uno dei 'misteri' legati al titolo del nuovo episodio diche ha invaso la rete fino ad oggi. La divisione italiana della Disney ha, infatti, rivelato il titolo italiano ufficiale dell'ottavo episodio.

Sin dal suo annuncio lo scorso gennaio, il titolo originale (Star Wars: The Last Jedi) aveva creato delle discussioni sul web, tanto da spingere anche l'attore Josh Gad a chiedere alla protagonista, Daisy Ridley, dei chiarimenti. Infatti, The Last Jedi poteva essere tradotto in italiano sia come "L'Ultimo Jedi" che come "Gli Ultimi Jedi". La natura ambigua del titolo era una cosa con cui la Lucasfilm e il suo cast hanno giocato... almeno fino ad oggi.

L'arrivo del titolo ufficiale in italiano ha chiarito ogni dubbio: sarà Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Ricordiamo che il film arriverà a dicembre ma un trailer dovrebbe essere atteso per questo aprile.