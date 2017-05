Star Wars: dettagli su alcuni personaggi del film su Han Solo

Il film suancora non ha titolo e la produzione è attualmente a lavoro perché il progetto sia realizzato il prossimo anno. Mentre aspettiamo di conoscerne il vero titolo, vediamo di capire qualcosa sui personaggi che ruoteranno intorno al protagonista.

Come sempre tutto alla Lucasfilm è tenuto sotto strettissimo riserbo, ma qualche nome, sia dei personaggi, che degli attori che li interpreteranno, pare stia pian piano venendo fuori. Comunque quelle che faremo saranno solamente delle speculazioni poiché nulla di ufficiale è stato ancora dichiarato.

Making Star Wars ha rivelato che Kenny di Sing Street interpreterà un personaggio di nome Rebolt, Harley Durst sarà Moloch e Tien Hoang sarà un accolito di Moloch .

Durst è già stato stuntman nei primi due film di Wolverine, nel nuovo Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar, Wonder Woman e Thor: Ragnarok.

Per Hoang, che ha alle spalle solo apparizioni in qualche short film, Star Wars sembra essere il primo vero progetto importante della carriera. È uno stuntman specializzato in arti marziali.

Lo spinoff su Han Solo sarà diretto da Christopher Miller e Phil Lord, che hanno precedentemente lavorato a 21 Jumpstreet e al film sui LEGO. Il film è scritto dallo sceneggiatore de L'Impero Colpisce Ancora Lawrence Kasdane da suo figlio Jon Kasdan.