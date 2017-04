Star Wars: Dave Filoni passerà dall'animazione di Rebels al live-action?

Durante un'intervista rilasciata a Comingsoon, il regista diha dichiarato che c'è molto interesse da parte sua verso la regia di un live-action.

Certo è che il passaggio dall'animazione al film vero e proprio è sempre un rischio, perlomeno lo è stato per alcuni registi che ci hanno provato. Comunque ecco le sue dichiarazioni in merito:

"Sarei un folle a dire che non sono interessato a una cosa de genere. Non dico che sarebbe la mia massima aspirazione, perché adoro davvero le storie che racconto adesso e non le sminuirei mai dicendo che che son qualcosa di meno. Io credo che che quello che facciamo, il lavoro che c'è dietro a queste serie è incredibile e il team è fantastico. Non posso negare, comunque, di essere curioso riguardo il mondo del live-action, sono convinto che le opportunità in quel settore siano molteplici. E' molto interessante, è un lavoro che rispetto, è uno stile diverso.

Ho imparato molto osservando, così da immaginare come lo farei io e se si allineasse alla mia visione creativa delle cose o meno. In genere non faccio mai cose di cui non è certa la riuscita, devo essere ben preparato per iniziare una cosa qualsiasi. Altrimenti sarebbe molto irrispettoso verso gli altri che lavorano al progetto che, ovviamente, sono i migliori nel loro campo. Vedremo. In alcuni ambiti sei un maestro, in altri ti rendi conto di essere solo un Padawan, dobbiamo sempre imparare qualcosa, tutti noi."

Star Wars Rebels finirà con la prossima stagione e da quel momento in poi Filoni sarà libero di esplorare nuove strade e anche di buttarsi sulla via del live-action e, basandoci su quello che ha dichiarato, sta già cercando di colmare le sue lacune al riguardo. Non ci resta che aspettare.