Star Wars: Daisy Ridley stava per lasciare la recitazione prima di Episodio VII

C'è una cosa che due star emergenti dei giorni nostri hanno in comune: stavano entrambe per lasciare la recitazione prima di diventare conosciute a livello mondiale. Le due attrici in questione sono, che ha sbancato i botteghini con, e, la Rey di Star Wars

Gal Gadot ha recentemente rivelato la notizia, e potete leggere l'articolo dedicato QUI. Per quanto riguarda invece l'eroina orfana della nuova trilogia di Star Wars, è J.J. Abrams, regista che l'ha diretta nel capitolo VII, Star Wars: Il Risveglio della Forza a spiegare cosa stesse succedendo alla ragazza prima di essere scritturata per il ruolo:

"All'inizio lei diceva che stava per lasciare la recitazione e che se ne sarebbe andata a lavorare in un pub" ha rivelato Abrams a Vogue.

"Come Rey, lei è straordinariamente talentuosa ed è praticamente arrivata dal nulla, e penso che Daisy abbia appena scalfito la superficie di quelle che sono le sue reali doti recitative." Ha aggiunto Rian Johnson, che l'ha diretta nel capitolo che vedremo tra poco al cinema, Gli Ultimi Jedi.

Poi Daisy Ridley stessa ha svelato cosa le venne detto proprio da Abrams una volta scritturata per il ruolo di Rey in Episodio VII:

"Mi disse: questo non è semplicemente un ruolo di un film. E' una religione, per le persone. Cerca di comprendere la scala della questione, mi disse... Cambierà le cose ad un livello che è davvero inconcepibile. Tu non hai idea di quello in cui ti stai cacciando!"

Abrams voleva assolutamente trovare un volto fresco e nuovo per il ruolo di Rey e descrive la Ridley come "una persona dall'ampio range emozionale, estremamente divertente e naturalmente consapevole delle sue capacità!"

"Avevamo bisogno di trovare qualcuno che risultasse non come un estraneo, ma una persona che si conosce" ha continuato Abrams. " Eravamo alla ricerca di una persona certamente molto bella, ma non di una bellezza ultraterrena, fuori dal mondo. Avevamo bisogno che l'amaste. Ed è arrivata Daisy, il suo volto era così espressivo, con quegli occhioni spalancati e amabilissimi, era così pura."

E da lì in poi per lei la carriera è stata luminosa. Oltre a riprendere il ruolo che l'ha lanciata adesso in Gli Ultimi Jedi, vedremo Daisy Ridley anche in Assassinio sull'Orient Express, diretto da Kenneth Branagh, al fianco di Johnny Depp e altri mostri sacri di Hollywood come Judy Dench.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi esce in Italia il 13 dicembre 2017.