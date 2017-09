Star Wars: Christian Slater in un vecchio spot pubblicitario

Nel corso dell’ultima puntata delè stato uno degli ospiti principali e qui ha avuto modo di parlare della sua carriera e dei suoi esordi, che vantano addirittura una partecipazione a uno spot pubblicitario molto particolare.

Si tratta dello spot per un case da collezione di Darth Vader contenente tutte le action figure dei personaggi di Star Wars. Considerando che Slater dichiara di aver avuto all’incirca 12 anni all’epoca del girato, lo spot dovrebbe essere datato 1981, ovvero poco tempo dopo l’uscita de L’Impero Colpisce Ancora (1980).

L’attore ha anche dichiarato di essere un fan sia della saga di George Lucas che di Star Trek, con le quali è cresciuto sin da piccolo.

Prossimamente rivedremo Slater nel thriller politico The Summit e in The Wife, quest’ultimo tratto dal romanzo omonimo di Meg Wolitzer, entrambi in post-produzione. Nel piccolo schermo, invece, è molto atteso il suo ritorno nella terza stagione di Mr. Robot.