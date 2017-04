Star Wars Celebration: curiosità e foto dall'evento più atteso dai fan

Per finire vi lasciamo qualche foto scattata durante l’evento che ritrae i molti stand allestiti per l’occasione, dai TIE-Fighter imperiali alle costruzioni LEGO , dai costumi di scena originali fino all’enorme Rancor. Buona visione!

Hayden Christensen si è unito a McDiarmid sul palco e ha rivelato che la cosa più difficile per lui era riuscire a trattenersi dal non fare l’iconico suono della spada laser durante le sue intense battaglie.

Ian McDiarmid ha condiviso la storia di come si è unito all'universo di Star Wars : “George mi chiese se conoscevo qualcuno che voleva fare l'Imperatore, e allora gli dissi: ‘sì, io’.”

Tra gli ospiti più importanti che sono apparsi sul palco in questi primi due giorni ci sono stati il creatore della saga George Lucas, Warwick Davis, Kathleen Kennedy, Dave Filoni, Ian McDiarmid, Hayden Christensen, Billy Dee Williams, Peter Mayhew, Anthony Daniels, Mark Hamill, Harrison Ford, Billie Lourd e John Williams, mentre Liam Neeson e Samuel L. Jackson sono apparsi in un video messaggio.

Loè sempre un evento molto atteso, ma quest'anno è particolarmente speciale: è infatti il 40° anniversario di! Per questo finora ci sono stati molti ospiti a sorpresa e toccanti filmati dedicati a tutte le maestranze che hanno contribuito a far entrare nella storia questa leggendaria pellicola.

