Star Wars Celebration 2017: ecco il poster per il 40° Anniversario della saga!

Quest'anno lasi svolge a Orlando, ed è stato rilasciato un poster promozionale per l'evento che presenta i personaggi principali di tutti i sette film finora usciti della saga. Il poster è disponibile in calce alla notizia subito dopo il salto!

La Star Wars Celebration 2017 prenderà il via il 13 aprile a Orlando, in Florida, ed è lì che molto probabilmente potremo dare uno sguardo alle prime immagini di Star Wars: Gli Ultimi Jedi di Rian Johnson. Tuttavia, i fan sono elettrizzati per questa nuova Celebration anche perché l'evento includerà alcuni ospiti speciali e una celebrazione del 40° Anniversario dell’iconica saga spaziale.

Per l'occasione, è stato rilasciato un bel poster in bianco e nero che dipinge molti dei personaggi principali della trilogia originale, della trilogia prequel e del Risveglio della Forza.

Gli ospiti confermati per la Star Wars Celebration di Orlando includono Felicity Jones, Ian McDiarmid, Jeremy Bulloch e Warwick Davis.