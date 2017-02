Star Wars: Bob Iger elogia The Last Jedi, un legame 'misterioso' tra Rey e Kylo?

L'attesa per il prossimo capitolo di, in arrivo a dicembre con il titolo di, è veramente spasmodica. Ora il presidente della Walt Disney Pictures,, fa sapere di aver già visto - in anteprima - il film.

Ovviamente, precisa Iger, è una copia ancora da 'lavorare', priva ancora di numerosi effetti speciali e di quant'altro (infondo, la Disney e la Lucasfilm hanno fino a novembre per lavorarci!); tuttavia Iger lo elogia - tanto per aumentare un po' di hype tra i fan - definendolo "un grandioso nuovo capitolo nella saga della famiglia Skywalker".

E a proposito di 'famiglia', la Lucasfilm ha semi-confermato - magari indirettamente - su StarWars Databank che tra i personaggi di Rey e Kylo Ren c'è un "legame misterioso" che li collega l'uno all'altro. Questo dettaglio non fa altro che alimentare le speculazioni...