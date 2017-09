Star Wars, Billie Lourd: "Sì, sono stata provinata per la parte di Rey!"

La figlia della compianta, è entrata a bordo della nuova trilogia dinel ruolo della tenente, recitando a fianco della madre,, ne, ma si scopre adesso che l'attrice era stata anche provinata per il ruolo di

Ospite al The Ellen DeGeneres Show, infatti, la Lourd ha rivelato che J.J. Abrams (che tornerà per dirigere Star Wars: Episodio XI) l'aveva chiamata durante le fasi di casting proprio per la parte da protagonista, dichiarando: "J.J. mi ha chiamato per vestire i panni di Rey quando ancora non riusciva a trovare nessuna attrice adatta al ruolo. Poi è riuscito finalmente a trovare Daisy Ridley, un'attrice fantastica e davvero piena di talento, e alla fine sono comunque riuscita a far parte del progetto in un piccolo ruolo. Ma ero super emozionata".



Al che la Lourd parla dell'assenza della madre e della nonna, Debbie Reynolds, entrambe decedute nel 2016 a pochi giorni di distanza, affermando di essere grata di aver potuto recitare con la madre ne Il risveglio della Forza: "È stato incredibile e credo molto nelle cose che accadono per una ragione, e sono certa di essere finita nel film per un chiaro motivo. È stato fantastico aver avuto l'occasione di poter recitare insieme".



Vi ricordiamo che Star Wars: Gli ultimi Jedi diretto da Rian Johnson uscirà nelle sale italiane il prossimo 13 dicembre.