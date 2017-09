Star Wars: Anthony Daniels parla del costume di C-3PO e di... Jar Jar Binks!

è forse tra gli attori più consolidati dell'intera saga di, dato che veste i panni, anzi i circuiti, dell'androidesin dal primo film del 1977, tornando inoltre nel personaggio anche nella nuova trilogia e quindi nei prossimied

Parlando così del suo lavoro al Fan Expo Canada, Daniels ha avuto modo di spiegare l'evoluzione del costume di scena, nei nuovi film decisamente più comodo da indossare. Secondo quanto riportato dal sito Space, l'attore avrebbe dichiarato di aver ricevuto una chiamata da J.J. Abrams nel quale il regista gli chiedeva "ti andrebbe di prestare la voce al personaggio?". Al che Daniels rispose di no, chiedendo invece un nuovo costume.



L'attore ha poi continuato: "Lo hanno stampato in 3D, il che lo rende ancora più pesante ma significa poter fare dei piccoli cambiamenti, stamparlo, provarlo e farlo funzionare sempre meglio. Solo per mettere la testa mi ci voleva mezz'ora. Adesso hanno cambiato il modo di indossarla e ci impiego soli 8 secondi, il che significa che posso rimetterla dopo ogni colpo". Daniels ha poi parlato di quanto fosse difficile sopportare di essere nel costume mentre filmava: "Non è facile per me essere nella tuta perché ero quasi sempre separato da tutti gli altri. Pensando ai vecchi tempi, ero praticamente bloccato nel costume... per cominciare, la gente ovviamente veniva da me e mi dicava 'cavolo, sei fantastico. È incredibile. Sei un droide perfetto', perché nessuno aveva mai visto un costume simile. Ma dopo un paio di giorni diventavo un oggetto. La gente dimenticava che ci fossi io lì dentro".



In aggiunta, durante un Q&A con il pubblico durante lo stesso evento, Daniels ha anche avuto modo di dare la sua opinione su uno dei personaggi più controversi e di gran lunga odiati dell'intera saga: Jar Jar Binks. E indovinate? Neanche lui è un suo fan: "Jar Jar è stato creato da George Lucas e ha impiegato un attore fantastico, Ahmed Best, per portarlo in vita. Lui è un grande manovratore, di un'inventiva geniale. Molto intelligente. Ha fatto esattamente ciò che George gli chiese di fare, e il figlio di George, Jett, era davvero entusiasta di quella interpretazione, ma all'epoca Jett aveva 10 anni. Io invece no, e per me Jar Jar era un po' come gli Ewok. Ho ormai superato quella fase, ma i bambini di 8-9 o 10 anni adorano Jar Jar. È stato una cosa buona da fare e ammiro Ahmed Best perché subì molta pressione per interpretare il personaggio".



Vi ricordiamo che Star Wars: Gli ultimi Jedi diretto da Rian Johnson uscirà nelle sale italiane il 13 dicembre 2017.