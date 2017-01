Star Wars: Adam Driver ricorda i momenti con Carrie Fisher

Adam Driver, interprete di Kylo Ren, ricorda durante un talk show i momenti passati sul set dicon la sua mamma cinematografica, la principessa Leia/Carrie Fisher, scomparsa da poco.

È stato durante il Late Show con Stephen Colbert che Adam Driver ha deciso di dedicare qualche parola alla compianta Carrie Fisher, interprete della Principessa Leia e indimenticata protagonista della saga di Star Wars, in cui l'attore è entrato a far parte soltanto recentemente grazie al nuovo film di J.J. Abrams, Star Wars: Episodio VII. Driver, che nella nuova trilogia interpreta proprio il figlio della Principessa Leia e di Han Solo, Kylo Ren, si è lasciato andare ad un dolce ricordo dedicato alla Fisher, decisamente commosso.

"Dal momento in cui la incontri puoi accorgerti subito che lei brucia di questa luce molto accesa, ed aveva un'energia bella, molto generosa", ha dichiarato Adam Driver. "Da momenti qualsiasi fino a momenti che non erano sul seto, in cui parlava soltanto del film per pubblicità o anche durante la sua vita di tutti i giorni, quando la vedevi ad un evento di Star Wars o dappertutto... avere quel personaggio, non una parte ma lei e il suo personaggio nel film, e avere ora quella mancanza è una vera e propria tragedia", ha concluso, visibilmente commosso.

Adam Driver tornerà anche in Star Wars: Episodio VIII, che sarà anche l'ultimo con protagonista Carrie Fisher: l'attrice ha infatti terminato le riprese del film prima di avere un infarto nei giorni di Natale, che l'ha portata alla morte improvvisa negli ultimi giorni del 2016.