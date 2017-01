Star Trek: Zoe Saldana vuole altri film nonostante il flop di 'Beyond'

Il franchise diè rinato anni fa sotto la guida dial timone dei due primi capitoli, ma con l'uscita della terza pellicolanon si è riusciti ad ottenere il successo sperato. Nonostante la delusione, l'attricesi augura una continuazione cinematografica della saga.

Stando alle ultime dichiarazioni rilasciate dalla Saldana, infatti, sembra proprio che l'attrice sia speranzosa riguardo alla continuazione del franchise.

Per quanto riguarda il suo personaggio, l'attrice si è detta, infatti, più che disponibile a riprendere il ruolo in futuro affermando: "Spero che verranno messi in cantiere altri progetti. Spero davvero che ciò accada. Sarebbe folle limitare la longevità di uno spettacolo che ha 50 anni di vita e, soprattutto, il fatto di fermare la sua storia perché si è avuta una cattiva affluenza ai botteghini non mi sembra una ragione sufficiente, anche perché ci sono anche molte persone che sostengono che questo nuovo capitolo sia stupefacente. Sicuramente vorrei tornare a ricoprire il mio ruolo. Mi piacerebbe moltissimo avere l'opportunità di stare con tutti i miei amici e colleghi, anche fino ai nostri 60 anni. Ne sarei davvero felice.".

Star Trek Beyond ha ricevuto molte valutazioni positive ma, per qualche ragione, questa buona ricezione da parte del pubblico non si è tradotta in dollari al botteghino. I 185 milioni di dollari di budget, infatti, sono stati ripagati con solo 158 milioni a livello nazionale e 343 milioni in tutto il mondo, risultati notevoli, ma che rappresentano un passo indietro rispetto a Star Trek: Into Darkness, che ha avuto un totale mondiale di oltre 467 milioni di dollari e 228 milioni a livello nazionale.

In ogni caso, ci sono già molte conferme che vogliono Star Trek 4 già in sviluppo e quindi la Saldana, molto probabilmente, potrebbe veder realizzato il suo desiderio di ritornare nuovamente al ruolo.