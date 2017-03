Star Trek: Leonard Nimoy risorgerà grazie alla CGI?

Da qualche tempo si fa sempre più vivace il dibattito riguardo l'uso della CGI allo scopo di riportare sugli schermi i personaggi di attori che ci hanno lasciato e, mentre alcuni fan si preoccupano per lo scarso realismo del risultati, altri sottolineano l'aspetto moralmete ambiguo della questione. A dire la sua, ora, è il figlio di

Adam Nimoy, in una recente dichiarazione, si è pronunciato sulla possibilità di resuscitare il padre per una nuova comparsa del suo storico personaggio in Star Trek e si è detto tendenzialmente favorevole all'idea: "Sì, penso che sia un'idea interessante. Mi è piaciuto quello che hanno fatto in Rogue One: A Star Wars Story. Ho pensato che fosse abbastanza intelligente e sono rimasto spiazzato, francamente. Tutte le cose che Peter Cushing faceva erano stupefacenti per me. Penso che sia un settore che dovrebbe sicuramente essere esplorato. Non sono io quello che avrà l'ultima parola, ma penso che sia una grande idea personalmente.".

Adam Nimoy sembra essere un sostenitore della resurrezione tramite CGI, ma molti fan sperano che la tecnologia faccia ancora qualche passo avanti prima di essere impiegata in questo modo. Ovviamente, poi, quando la differenza tra la versione in CGI e l'attore in carne e ossa sarà stata ridotta al minimo, bisognerà interrogarsi sui risvolti etici e morali che la questione solleva.