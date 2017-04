Star Trek 4: Zachary Quinto sulla possibilità che esca il quarto film

Nonostante l'impressionante rating di 84%,è il film che ha ottenuto il minor successo tra quelli della serie iniziata nel 2009, di. Anche al box-office non ha ottenuto più di 343.4 milioni di dollari.

Un risultato deludente se messo a confronto con i 467.3 milioni guadagnati invece dal secondo capitolo, Into Darkness. C'è uno script in opera, ma Zachary Quinto, che interpreta Spock non è sicuro, nonostante sia speranzoso, che avranno luce verde per il quarto capitolo delle avventure spaziali della USS Enterprise.

"So che stanno lavorando alla sceneggiatura di un altro film, e vedremo come andrà, ma la cosa bella di questa esperienza è che nel temp oche passa tra uno di questi grandi film e l'altro ci da la possibilità di coltivare numerose altre esperienze creative... Spero che riusciamo a farne un altro, ma non ci sono garanzie."

Voi vorreste veder continuare il franchise?