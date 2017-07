Star Trek 4: Karl Urban è disponibile a tornare per il capitolo 4!

non nasconde l'interesse a tornare per la quarta pellicola della nuova saga cinematografica di Star Trek , nella quale interpreta

Ormai sono mesi che si parla di un possibile quarto capitolo del reboot con protagonisti Chris Pine e Zachary Quinto, e proprio quest'ultimo è stato più volte intervistato per sapere se avesse qualche notizia in più su questa nuova produzione. Si stanno però solamente susseguendo i se, i ma, e i forse e quindi di certo non c'è nulla se non il fatto che, come Quinto, anche l'interprete di Leonard 'Bones' McCoy nei film, Urban, è disponibile a tornare se mai ci sarà luce verde per Star Trek 4.

"Se la Paramount ci darà l'ok per un quarto film io ci sarò. Mi piace molto lavorare con questi ragazzi e sapete bene che i fan amano i nostri personaggi. Sì, sarebbe una figata!"

Che si sarebbe fatto il quarto film è annuncio del 2016, prima del pessimo risultato al botteghino di Star Trek Beyond, però... Chissà.

