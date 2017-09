Star Trek 4: Karl Urban vorrebbe venisse introdotta la famiglia di McCoy!

Sappiamo ancora molto poco sull'annunciato quarto capitolo cinematografico della saga reboot di, ma durante un evento alladi Chicago,, interprete di, ha avuto modo di parlare del suo personaggio e del suo futuro.

Stando alle parole dell'attore, così, sappiamo che il suo desiderio sarebbe vedere approfondito il rapporto tra McCoy e la sua famiglia. Citando il quote riportato da Trek Movie, infatti, Urban ha dichiarato: "Sarebbe davvero interessante vedere qualcosa della famiglia di McCoy. Il rapporto con la ex-moglie e la figlia. Questo tipo di dinamiche, insomma".



Introdurre quindi la famiglia del medico di bordo dell'Enterprise andrebbe a coincidere con il canone della serie, dato che la presenza della figlia era stata già divulgata in precedenza nella serie originale dagli sceneggiatori, anche se non vi è mai stato un chiaro riferimento e non è mai stata mostrata.



Star Trek 4 è attutalmente in fase di sviluppo, ed è stato confermato già un anno fa circa che Chris Hemsworth tornerà nei panni di George Kirk, padre del Comandante Kirk (Chris Pine). Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale.