Stacey Snider della Fox sul potenziale reboot di Wolverine

Lo stessoaveva discusso della possibilità di un recasting tempo fa, ma del potenziale reboot dedicato al personaggio dinon ne abbiamo ancora sentito parlare in via ufficiale.

In una nuova intervista con Variety, il CEO della Twentieth Century Fox Stacey Snider non ha potuto non rispondere alla domanda riguardo un potenziale recasting. Il CEO afferma che il personaggio di Wolverine non sparirà dalla circolazione soltanto perché Jackman ha detto 'basta', affermando che il recasting è "possibile", anche se al momento non c'è nulla in fase di sviluppo attivo.

Al momento la Fox sta cercando di far ottenere a Logan - The Wolverine qualche nomination agli Oscar, e Snider spiega che il film ha delle ottime chance secondo il suo onesto parere: "Il modo in cui combina il classico storytelling con il mondo dei supereroi è brillante".