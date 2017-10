Springfield of Dreams: The Legend of Homer Simpson in onda su Fox il 22 ottobre

Fox Sports ha annunciato che il 22 ottobre andrà in onda, prima delle World Series, il documentario sui Simpson, dal titolo, per celebrare il venticinquesimo anniversario della messa in onda dell'episodio 'Homer alla battuta'. Lo speciale, della durata di un'ora, festeggerà proprio l'episodio.

All'interno del film-evento ci saranno una satira del documentario di Ken Burns, 'Baseball', le interviste agli otto giocatori della MLB che compaiono nell'episodio, insieme ad altri storici del baseball e a numerosi sportivi e personaggi iconici come Joe Buck di Fox Sports, l'annunciatore sportivo Bob Costas, l'autore George Will, Dr. Oz, il consulente di moda Tim Gunn e il sindaco di New York Bill De Blasio.

Il documentario contiene anche sei minuti d'interventi dei Simpson, con le 'interviste' a Homer, Moe e Apu, doppiati da Hank Azaria e Dan Castellaneta. Springfield of Dreams: The Legend of Homer Simpson è diretto da Morgan Spurlock che ha dichiarato:"Amo i Simpson così tanto e sono orgoglioso di poterli riunire in questo speciale. Uno speciale così speciale da celebrare Homer Simpson, che ci ricorda che forse a tutti possono succedere grandi cose."

"Siamo contenti che Morgan si sia occupato di questo progetto" ha affermato il produttore esecutivo dei Simpson, James L. Brooks.