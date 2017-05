SpongeBob: confermata la produzione di un nuovo film

Dopo l'ottimo successo al botteghino di, il presidente di Nickelodeonha confermato la produzione di un terzo film sulla simpatica spugna abitante di Bikini Bottom. Il film continuerà la tradizione che vedemolto legato al grande schermo, soprattutto in termini di incassi.

Le prime due pellicole, ovvero SpongeBob: Il film (2004) e Spongebob - Fuori dall'acqua (2014), incassarono complessivamente poco meno di 500 milioni di dollari, confermo l'amore dei fan per la spugna SpongeBob, per i suoi amici, Patrick, Squiddi e Sandy, per la sua lumaca marina Gary, il suo capo Mr. Krabs e il rivale Plankton.

La serie è stata trasmessa in America per la prima volta nel 1999 e in Italia dall'agosto 2004.