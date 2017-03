SPOILER: rivelata la scioccante connessione di Alien: Covenant a Prometheus

Questa settimana sono state mostrate aldelle nuove scene di, che hanno rivelato un legame tra l’attesissimo nuovo capitolo di, il film sempre diretto dache ampliò nel 2012 l’universo del franchise fantascientifico. Continuate a leggere per i dettagli... che ovviamente contengono

Chi ha avuto la fortuna di essere presente alla conferenza del CinemaCon della Fox, questa settimana ha potuto assistere a dei nuovi filmati estrapolati da Alien: Covenant, e The Wrap rivela ora dei particolari succulenti su come il film abbia degli evidenti legami con gli eventi accaduti in Prometheus. A quanto pare, come alcuni sospettavano, l’astronave superstite con Elizabeth Shaw e il sintetico David (o almeno quello che restava di lui) e decollata alla fine di Prometheus, ha effettivamente raggiunto il pianeta natale degli Ingegneri , ma cosa è successo subito dopo? Beh, potremmo finalmente avere una risposta!

Nella scena mostrata, l’astronave viene accolta da centinaia di Ingegneri, che guardano David - che ha nuovamente un corpo - emergere dalla nave. Lui li guarda e poi "la nave sgancia delle bombe nere che coprono l'intera civiltà in una melma nera che ingloba i loro corpi ". Questo è presumibilmente quello che porta ad un'infestazione di Xenomorfi, e apparentemente una voce fuori campo conferma con un lugubre discorso che David sarà ritratto come il cattivo della pellicola, perché ha intenzione di utilizzare quei mostri per distruggere l'umanità:

"Gli Dei hanno respinto l'umanità come crudele, debole e piena di avidità. Sono una specie morente, che annaspa per risorgere. Così stanno lasciando la Terra per sempre. Ma il loro potere è un'illusione. Non meritano di ricominciare, e io non ho intenzione di permetterglielo."

Si tratta di una piega piuttosto inaspettata che ci lascia con un sacco di domande. Una delle quali è il destino di Elizabeth Shaw, tuttora avvolto dal mistero. Se Alien: Covenant risponderà a queste domande invece è un altro discorso, ma lo scopriremo solo al cinema!