Split: il finale alternativo del film nel video dell'edizione blu ray

dopo alcuni fiaschi clamorosi è tornato alla ribalta grazie al buon riscontro ottenuto per, pellicola nella qualeinterpreta un uomo affetto da un disturbo dissociativo dell'identità che si manifesta attraverso un numero incredibile di personalità differenti. Screen Rant ha diffuso un nuovo video interessante.

Dopo il continuo successo al botteghino Split sta infatti per approdare in home video nella versione blu ray. In un video diffuso su Twitter si può vedere il finale alternativo del film, inserito negli extra del dvd insieme al Making Of, con regista, cast e troupe che raccontano come sono stati inclusi nel progetto, a un approfondimento sul lavoro di James McAvoy per interpretare al meglio un ruolo molto complesso fino al lavoro di M. Night e al suo rapporto con il resto del cast tecnico e artistico.

Diretto da M. Night Shyamalan, Split comprende nel cast James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley, Haley Lu Richardson, Jessica Sula, Brad William Henke, Sebastian Arcelus e Neal Huff.