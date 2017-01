Split: il film schizza in prima posizione nel suo weekend d'esordio

Come molti di voi sapranno, questo fine settimana da poco passato ha visto il debutto sui grandi schermi a stelle e strisce dell'ultima fatica del celebre regista. La pellicola già in questi suoi primi giorni nelle sale ha riscosso un enorme successo, arrivando al primo posto per gli incassi.

Split, prodotto dalla Universal Pictures, ha infatti superato le aspettative di tutto il team creativo e dello studio in questo fine settimana. La pellicola ha incassato 40,19 milioni di dollari, posizionandosi al primo posto di 3.038 cinema, con una media di 13.227 dollari per sala. A livello internazionale, il thriller ha debuttato in 20 nazioni e ha guadagnato 5.8 milioni complessivamente, per un totale mondiale di 46 milioni di dollari.

Il film, realizzato con un budget di soli 9 milioni di dollari ha avuto una ricezione B+ CinemaScore da parte del pubblico. Con questi risultati, Split è il quarto film con il più alto incasso di apertura di tutta la carriera di Shyamalan.

Dopo The Visit, lo scrittore / regista / produttore Shyamalan ha fatto di nuovo coppia con Jason Blum, seguendo lo stesso modello a basso budget. Il cast di Split è composto dalle stelle James McAvoy, Anya Taylor Joy, Betty Buckley, Jessica Sula e Haley Lu Richardson.