Spielberg: trailer ufficiale per il documentario dedicato al regista

HBO ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di, documentario dedicato interamente al regista americano che verrà presentato alla prossima edizione del New York Film Festival.

Nel documentario – diretto da Susan Lacy – si traccia un profilo del grande regista sia dal punto di vista professionale che personale, spaziando dalla sua infanzia fino ai giorni nostri. Il progetto contiene interviste a registi come Francis Ford Coppola, George Lucas (grandi amici di Spielberg), Martin Scorsese o ai suoi più fedeli collaboratori, come Tom Hanks e John Williams, ma anche Leonardo DiCaprio e Liam Neeson, oltre al contributo diretto dello stesso Spielberg.

“Ogni volta che comincio a girare una nuova scena sono nervoso e quando quel nervosismo si trasforma in panico mi vengono in mente le idee migliori”, così dichiara Spielberg nell’incipit del trailer. Il documentario, dopo la presentazione al New York Film Festival, sarà trasmesso su HBO il 7 ottobre 2017. Di seguito potete visualizzare il poster ufficiale.