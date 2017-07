Spider-Man: Kevin Feige sulla possibile apparizione di Miles Morales in futuro

, il nuovo film dedicato all'Uomo Ragno arrivato nei cinema italiani lo scorso giovedì, è stracolmo di easter egg e possibili accenni al futuro cinematografico dei personaggi coinvolti.

ATTENZIONE! SPOILER!

In particolare, in una sequenza, il personaggio interpretato da Donald Glover, Aaron Davis detto Prowler, cita suo nipote. Il nipote - per gli amanti del fumetto originale - è niente di meno che Miles Morales, conosciuto come l'Ultimate Spider-Man. Questo vuol dire che sarà possibile vedere Morales in futuro nella saga?

Dopo aver parlato del ruolo di Zendaya, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha chiarito la questione ai microfoni di IGN: "Come abbiamo fatto con la citazione del Dr. Strange in The Winter Soldier, volevamo fare quest'altra citazione cosi da affermare che Miles è lì fuori nell'MCU, da qualche parte. Se e dove apparirà, non lo so".

Quindi la possibilità c'è. E voi vorreste vedere, in futuro, Miles Morales?