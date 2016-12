Spider-Man: Homecoming, Zendaya non vuole avere 'problemi'

Partecipare ad un film, per qualsiasi attore, non è cosi facile. La segretezza dei progetti della Casa delle Idee è cosi enorme, che il cast di ogni pellicola ha paura sul cosa possa e cosa non possa rivelare.

Lo stesso discorso si può applicare a Zendaya, la giovane attrice che parteciperà a Spider-Man: Homecoming, in arrivo a luglio. Secondo molti rumor sarà lei a dare il volto a Mary Jane Watson, una voce di corridoio che lei spesso ha smentito in più di qualche intervista, ma se vi aspettate che sveli qualche particolare in più sul suo ruolo top-secret... vi sbagliate di grosso.

In una recente intervista, Zendaya ha ribadito di non poter dire nulla riguardo il film e di aver paura di incappare in problemi con lo studio: "E' eccitante far parte del prossimo Spider-Man ma non posso dire niente a riguardo perché non voglio guai! Non voglio essere quella che passa dei guai ma posso dirvi che sarà molto divertente! E' una situazione strana. Non vogliono che trapeli nulla. E' Spider-Man, sapete? Rischi dei guai se riveli qualcosa!".