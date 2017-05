Spider-Man: Homecoming, Zendaya assicura che sarà solo Michelle

è stato avvolto nel più totale mistero per diverso tempo, cosi come molti dei suoi ruoli. In primis quello di, regista del film, ha confermato che Zendaya darà il volto a Michelle, una delle compagne di liceo di Peter Parker.

Ma alcuni rumor, trapelati in rete successivamente, indicavano la possibilità che Michelle fosse una copertura e che, in realtà, Zendaya interpretasse Mary Jane Watson, scatenando le furie dei fan più puristi del fumetto riguardo il cambio di etnia.

Ora è Zendaya a smentire il rumor, nuovamente, affermando che sarà solo Michelle: "Sono 100% Michelle e non Mary Jane. Il mio personaggio è 100% Michelle, questo è il suo nome. Non sto mentendo, ve lo prometto. E' un personaggio interessante ed un po' strambo, che dice cose strane nei momenti sbagliati.".