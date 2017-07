Spider-Man: Homecoming, Watts: "Girare al QG degli Avengers è stata una sfida!"

Continua la promozione di Spider-Man: Homecoming , e mentre il film si gode un solido debutto al box-office e la calda accoglienza riservatagli,parla ai microfoni didi una delle sfide affrontate nella realizzazione del cinecomic con

Dopo aver debuttato in Civil War, in Homecoming Peter Parker viene spronato da Tony Stark (Robert Downey Jr) a fare del suo meglio, ad agire come eroe quotidianamente e nel suo piccolo, senza affrettare i tempi ed essere grande anche senza il costume. Una lezione che dopo varie peripezie Peter imparerà, motivo che spingerà Tony a invitarlo ufficialmente negli Avengers e portarlo al quartier generale visto alla fine di Age of Ultron, anche se migliorato e con un look architettonico adesso definitivo.



E Watts ammette che girare una scena simile è stata per lui una vera sfida: «Nel film quel grande momento c'è sempre stato, ma c'era il problema di quanto avremmo potuto mostrare del design e quanto avremmo potuto girare. Era tipo "Davvero?! Mostrerai questa cosa? Sicuro? Ok, bene. Grazie! Sì, la prenderò". È stato divertente girarla. È davvero un momento così bello vedere questo ragazzo, con questa maglietta goffissima fissare la A degli Avengers affissa all'ingresso del quartier generale. Sembra dire "Wow, adesso Spider-Man è davvero nell'Universo Marvel!"».



Spider-Man: Homecoming vede nel cast anche Zendaya, Michael Keaton e Jacob Batalon e Marisa Tomei.