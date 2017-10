Spider-Man: Homecoming, il video sugli VFX ci parla del costume home-made

Spider-Man: Homecoming disi appresta a sbarcare negli scaffali dei negozi in versione home-video il prossimo novembre, ma nel frattempo il canale Youtubeha rilasciato online un nuovo video che mostra gli Effetti Speciali dietro al costume home-made di).

Nel filmato, il supervisore di Sony Pictures Imageworks, Theo Bialek, spiega in modo approfondito gli ostacoli che lui e la sua squadra hanno dovuto affrontare per creare la prima tuta "casalinga" di Spidey, a prima vista molto raffazzonata ma a livello di costruzione in VFX a quanto pare davvero complessa, specie nell'azione finale contro L'Avvoltoio (Michael Keaton), poi in realtà vera sequenza dove viene usata al posto del costume iper-tecnologico donato a Peter da Tony Stark (Robert Downey Jr).



Innanzitutto, così, la squadra di Bialek ha costruito un modello in CGI perfetto di Tom Holland, così identico che persino il diretto interessato non ha saputo trovare grandi differenze. Da lì il lavoro è continuato sulle posture e i movimenti, in modo da renderli il più reali possibili nel mentre dell'azione. E il lavoro, come constatabile vedendo il film, è senza dubbio incredibile e davvero riuscito.



Spider-Man: Homecoming uscirà in Blu-ray e Dvd il prossimo 15 novembre.