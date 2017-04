Spider-Man: Homecoming, un'occhiata al costume da una still del dietro le quinte

Una nuova foto diè apparsa in rete, con addosso il costume. E' un'istantanea del dietro le quinte ma non siamo sicuri se sia di, di prossima uscita, o riguardi l'attualmente in lavorazione

Anche se di per sé la foto non mostra un granché, da comunque l'idea di come sia il costume di Tom prima del ritocco digitale in VFX che va sia sul costume che sugli occhi. Holland ha parlato anche un po' del costume disegnato da Stark in un'intervista con IGN dicendo anche qual'è l'oggetto preferito a sua disposizione: "Il mio aggeggio preferito della tuta - c'è una sequenza molto divertente nel film che dipende da qualcosa che lui può fare con la vista, nel costume", dice l'attore. "Può tipo alterare quello che vede e come vede le cose, ed è davvero divertente da vedere. E' tipo come la prima volta che giochi a un video game e i comandi sono tutti una figata, ed è davvero divertente vedere che lui sembra un duro ma in realtà è nel panico dentro... non sapendo tipo che fare!"

Spider-Man: Homecoming uscirà nelle sale a luglio e il cast è formato da Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr., Zendaya, Jacob Batalon, Donald Glover, Tony Revolori, Laura Harrier, Tyne Daly, Logan Marshall-Green, Bokeem Woodbine e Marisa Tomei.