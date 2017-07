Spider-Man: Homecoming, tutte le idee scartate dal copione originale

è già uscito nelle sale cinematografiche, ma due degli sceneggiatori del film,, hanno svelato alcune idee scartate dal copione originale.

ATTENZIONE! SPOILER!

Dopo aver rivelato la citazione alla Civil War dei fumetti e l'idea originale per Avvoltoio, i due hanno svelato che, inizialmente, veniva citata una nuova versione del Daily Bugle. "Peter lavorava per questa nuova versione del Daily Bugle, dove postava dei video anonimi in cui fa delle piroette vestito da Spider-Man o salva le persone. Girava i video con la GoPro e guadagnava i soldi dalle visualizzazioni". L'idea è stata scartata quando, invece, i due hanno preferito avere dei video "personali" di Peter collegati agli eventi di Captain America: Civil War.

Inizialmente, Peter doveva anche 'vendicarsi' di Flash Thompson: "Spidey gli diceva 'ho bisogno della tua macchina. E dei tuoi pantaloni'. Flash chiedeva il perché ma finiva per darglieli. Spider-Man li lanciava dall'auto in corsa, e soltanto per vendicarsi di Flash".

Infine, i due hanno affermato che c'era una citazione all'iconica frase "da un grande potere, derivano grandi responsabilità": "Alla fine, nel bagno della scuola, c'era Happy che gli diceva 'oh, Tony mi ha detto di dirti 'da un grande potere... qualcosa...', me ne sono dimenticato. Ma era troppo".