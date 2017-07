Spider-Man: Homecoming, Tom Holland: "Vorrei Tobey Maguire come Zio Ben!

Mentreè ancora nelle sale cinematografiche, l'attoreha un'idea particolarissima per il futuro sequel - atteso per il 2019: ingaggiare il primo Uomo Ragno cinematografico,... per il ruolo dello zio Ben!

Ora, è vero che nel film di Watts lo Zio è ormai scomparso e soprattutto non gli viene data quell'importanza che il fumetto, i film di Sam Raimi e gli Amazing Spider-Man invece gli davano, ma se gli sceneggiatori del sequel decideranno di introdurlo ad esempio tramite flashback, Holland ammette che nei suoi panni amerebbe molto vedere Tobey Maguire.



«Vorrei che Tobey interpretasse Zio Ben! Credo sarebbe stata molto divertente una scelta del genere, ma so che ormai non succederà più». L'attore rivela anche di aver incontrato il collega ed ex amatissimo Peter Parker cinematografico alla premiere di Baby Driver: «L'ho incontrato di recente a un'anteprima a Los Angeles: si è seduto di fronte a me senza vedermi. E io ero lì che cercavo di sussurrare "ehi, tobey! tobey!"».



Spider-Man: Homecoming è attualmente nelle sale.